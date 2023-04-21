МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы заметным снижением, в том числе Shenzhen Composite — на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei снизился с восьмимесячного максимума в пятницу

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,95%, до 3301,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,45%, до 2066,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,43%, до 20075,73 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,73%, до 2544,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 7330,4 пункта; японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,33%, до 28564,37 пункта.

Рынки Азии могли обратить внимание на отрицательную динамику торгов на американских биржах, которые отреагировали на данные о числе первичных заявок по безработице в стране за неделю по 15 апреля. Их число увеличилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели, до 245 тысяч. А общее число получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, составило 1,865 миллиона человек. Этот показатель стал максимальным с ноября позапрошлого года, что возродило опасения наступления рецессии в США.

"Тенденция к росту числа заявок на пособие по безработице явно свидетельствует о замедлении на рынке труда и играет на руку предположениям о рецессии в США в 2023 году", — сказал агентству Франс-Пресс аналитик из National Australian Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).