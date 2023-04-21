МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу в основном показывают снижение после публикации данных по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы снизились на пессимизме среди автопроизводителей

По состоянию на 14.01 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,09%, до 7 909,7 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,12%, до 7 529,52 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 15 727,15 пункта.

Трейдеры оценивают данные внутренней макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте. Эксперты ожидали сохранения показателя на мартовском уровне.

В то же время композитные индексы для Франции и Германии также оказались лучше ожиданий. Индексы услуг для еврозоны, Германии и Франции также были сильнее прогнозов, а PMI производства — слабее ожиданий рынков.

Розничные продажи в Великобритании сократились в марте на 3,1% в годовом выражении, как и ожидалось. А месячное снижение составило 0,9% при прогнозе уменьшения на 0,5%. В результате фунт стерлингов дешевеет к доллару на 0,5%, а более дешевая национальная валюта поддерживает относительный доход компаний экспортеров, что позитивно для акций.