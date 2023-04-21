МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, неделю также могут завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. Доллар США готовится закончить неделю ростом

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03%, до 33775,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 12010,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4123,05 пункта.

С понедельника же Dow Jones уменьшился примерно на 0,4%, NASDAQ – на 0,8%, S&P – на 0,4%.

Трейдеры продолжают оценивать корпоративную отчетность компаний. Так, акции Procter & Gamble дорожают на 3,8%, компания сообщила, что ее выручка выросла за третий квартал фингода на 4% в годовом выражении, составив 20,1 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 19,25 миллиарда долларов.

В то же время бумаги Schlumberger снижаются в стоимости на 3,5%, несмотря на то, что ее чистая прибыль за прошлый квартал подскочила в 1,9 раза в годовом выражении, до 906 миллионов долларов.

"Мы находимся в начале сезона отчетности, и начало последних четырех сезонов совпадало с сильными показателями фондового рынка. Мы не уверены, что эта тенденция сохранится", — сказала агентству Блумберг заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шляйф (Carol Schleif).