МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы закрылись в пятницу ростом после публикации данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы снизились на пессимизме среди автопроизводителей

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15%, до 7914,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 7577 пунктов, немецкий DAX — на 0,54%, до 15881,66 пункта.

По итогам недели европейские фондовые индексы также оказались в плюсе — FTSE 100 увеличился на 0,54%, CAC 40 — на 0,76%, DAX — на 0,47%.

Трейдеры обращают внимание на экономическую статистику по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 54,4 пункта с 53,7 пункта в марте. Эксперты ожидали сохранения показателя на мартовском уровне.

Кроме того, композитные индексы для Франции и Германии оказались лучше ожиданий. Индексы услуг для еврозоны, Германии и Франции также были сильнее прогнозов.