МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине апреля снизился еще на 3,6 пункта и составил 98,4 пункта. Диетолог объяснила, как можно набрать вес от кофе

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За период с 1 по 15 апреля средний чек по сравнению со второй половиной марта вырос по сахару (на 1,8%, до 57 рублей) и сливочному маслу (на 0,8%, до 131 рубля). Снизился он по ветчине (на 11,8%, до 112 рублей), огурцам (на 11,2%, до 143 рублей), кофе (на 3,5%, до 165 рублей) и сыру (на 1,3%, до 155 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (29 рублей). Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд

Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом снизился на 3,6 пункта и составил 98,4 пункта.

Траты россиян на товары из этого набора в первой половине апреля снижались, приближаясь к летним уровням, когда потребление калорийной пищи уменьшается, отмечают эксперты "Чек Индекса".