МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Японский Nikkei в понедельник по итогам торгов растерял часть набранных ранее позиций из-за осторожности, проявившейся после полудня. Инвесторы ждут выхода корпоративной отчетности и заседания центробанка позднее на этой неделе. В Банке Японии назвали условие для изменения политики

Бумаги ANA Holdings резко выросли и выделились на общем фоне после того, как авиакомпания улучшила прогноз прибыли. Бумаги других компаний из туристического сектора также проявили устойчивость на фоне оптимизма в связи с ростом числа туристов.

Nikkei поднялся на 0,1% до 28 593,52 пункта. Утром индекс достиг уровня 28 680,65 пункта, приблизившись к максимуму за восемь месяцев на 28 778,37 пункта, зафиксированного в пятницу.

Более широкий Topix набрал 0,11% до 2037,34 пункта, также откатившись с утренних максимумов.

Сезон отчетности в Японии на этой неделе набирает обороты: в четверг отчитаются более 100 компаний, в пятницу — в два раза больше.

Кроме того, Банк Японии в пятницу завершит свое очередное заседание, которое станет первым для нового управляющего Кадзуо Уэды. Хотя консенсус-оценка не предполагает каких-либо изменений, аналитики и инвесторы не исключают сюрпризов, таких как расширение диапазона доходности 10-летних гособлигаций, на который центробанк пошел в декабре.

"Весьма вероятно, что участники японского рынка акций перейдут на режим ожидания, — отмечает Маки Савада, аналитик Nomura Securities. — Динамика, судя по всему, будет относительно вялой".

Сектор авиатранспорта возглавил повышение среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи, добавив 2,93%.

Бумаги ANA Holdings подорожали на 3,74%, акции Japan Airlines — на 1,95%.

Железнодорожный сектор также вырос на фоне улучшения перспектив дохода от туризма. Акции West Japan Railway Co возглавили повышение в секторе, набрав 2,2%.

Сектор операторов универмагов повысился, акции Marui Group Co. выросли на 1,71%.

Судоходный сектор оказался лидером падения, потеряв 3,18%. Бумаги Kawasaki Kisen Kaisha упали на 3,92%.

Акции полупроводниковых компаний подешевели вслед за снижением бумаг их американских конкурентов в пятницу. Акции Tokyo Electron опустились на 1,92%, акции Advantest — на 2,32%.