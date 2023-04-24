МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в понедельник снижается. Неблагоприятные перспективы спроса на сырую нефть давят на энергетический сектор, а падение цен на металлы негативно влияет на бумаги производителей промышленных полезных ископаемых. Индекс делового климата в Германии вырос в апреле

FTSE 100 утром потерял 0,3%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 — 0,1%.

Акции нефтяных гигантов BP и Shell подешевели на 1,5% и 1,3% соответственно. Цены на нефть снизились более чем на 1% в связи с опасениями насчет повышения процентных ставок, состояния мировой экономики и перспектив спроса на топливо, которые перевесили поддержку со стороны сокращения поставок ОПЕК+.

Сектор цветных металлов опустился на 1,2%. Неравномерное восстановление экономики Китая оказало давление на спрос на металлы в стране.

Бумаги HSBC подешевели на 0,5%. Консультационно-представительская фирма ISS заявила, что инвесторам HSBC стоит проголосовать против резолюции его крупнейшего акционера Ping An, который призывает банк рассмотреть стратегические альтернативы, включая выделение его азиатского бизнеса.

Между тем, согласно данным сайта Rightmove, цены предложений на недвижимость в Великобритании в последний месяц выросли слабее стандартных темпов в это время года.