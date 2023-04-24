МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают снижение после выхода слабой макростатистики по Германии, свидетельствуют данные торгов. Рынки также оценивают сезон корпоративной отчетности. Азиатские биржи в основном снижаются вслед за американскими рынками

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,2%, до 7 898,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 7 557,22 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 15 847,95 пункта.

Индекс делового климата в Германии вырос в апреле до 93,6 пункта с 93,2 пункта в марте, сообщил ранее в понедельник исследовательский институт IFO. Показатель при этом оказался ниже ожидаемого уровня в 94 пункта. Индекс текущей экономической ситуации в Германии уменьшился сильнее ожиданий — до 95 пунктов с 95,4 пункта месяцем ранее и при прогнозе в 96 пунктов.

А индекс экономических ожиданий увеличился сильнее прогноза — до 92,2 пункта при прогнозе в 91,5 пункта, пересмотренное значение марта составило 91 пункт.

Продолжает влиять на торги сезон корпоративной отчетности. Так, акции Philips NV подскочили в цене на 10,4%, компания сообщила о росте выручки в первом квартале на 6,4%, до 4,167 миллиарда евро при прогнозе в 4 миллиарда евро. Скорректированная прибыль на акцию выросла до 0,22 евро с 0,15 евро годом ранее, что также оказалось лучше прогноза, который составлял 0,12 евро.

Бумаги Credit Suisse Group AG растут в цене на 1,8%, банковская группа сообщила о чистой квартальной прибыли в 12,432 миллиона франков (13,9 миллиона долларов) после убытка в первом квартале прошлого года. Также банк сообщил, что чистый отток активов в первом квартале составил 61 миллиард швейцарских франков (около 68 миллиардов долларов).