МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в середине сезона финансовой отчетности компаний за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. CCTV: США пострадали от "бомбы", которую приготовили для России

По состоянию на 12.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,21%, до 33878 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13066,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4146,5 пункта.

На этой неделе ожидаются финансовые результаты таких крупных компаний, как Coca-Cola, PepsiCo, McDonald`s, Google, Microsoft и других.

Кроме того, инвесторы будут ждать данных о ВВП США, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики полагают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.