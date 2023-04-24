МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно слабо растут на фоне продолжающегося сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США немного снижаются в ожидании выхода отчетности

По состоянию на 17.08 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,09%, до 33838,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,12%, до 12057,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,08%, до 4136,73 пункта.

Инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. Так, чистая прибыль Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала увеличилась на 12% в годовом выражении и составила 3,1 миллиарда долларов. Квартальная операционная выручка компании в годовом выражении поднялась на 5%, до 10,98 миллиарда долларов. Акции Coca-Cola дорожают почти на 1%.

На этой неделе рынки ждут публикации финансовых результатов Alphabet (владелец Google), Microsoft и Amazon, также выйдут отчеты Visa, McDonald's, General Motors, Boeing, Mastercard, ExxonMobil и Chevron.

Также рынки обратили внимание на корпоративные новости. Согласно источникам Wall Street Journal, Kenvue Inc., бизнес Johnson & Johnson в области потребительского здравоохранения, планирует в понедельник начать встречи с потенциальными инвесторами, а также рассчитывает привлечь в рамках IPO от 3,5 миллиарда долларов. Акции Johnson & Johnson тем временем слабо растут в цене – на 0,12%.