Фондовые биржи АТР в основном снижаются после публикации статистики
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,35% — до 3 264,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,82%, до 2 011,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,48%, до 19 664 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,74%, до 2 479,33 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,13% — до 28 629,5 пункта.
Биржи Австралии во вторник закрыты в связи с выходным днем. В понедельник австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,04% — до 7 327,4 пункта.
Рынки оценивают статистику, опубликованную ранее во вторник. ВВП Южной Кореи в первом квартале вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 0,8% — в годовом. Рынки ожидали роста на 0,2% и 0,9% соответственно.
"Цифры в основном указывают на то, что экономика все еще пытается достичь дна", — прокомментировал агентству Блумберг экономист HI Investment & Securities Co. Пак Сан Хен (Park Sang-hyun).
Кроме того, инвесторы ждут решения Банка Японии по ставке, а также макроэкономических прогнозов. Публикация запланирована на утро пятницы.
https://1prime.ru/Index/20230425/840464669.html