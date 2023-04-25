МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Китай поддержал предложение Гутерреша по реформе финансовых институтов

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,35% — до 3 264,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,82%, до 2 011,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,48%, до 19 664 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,74%, до 2 479,33 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,13% — до 28 629,5 пункта.

Биржи Австралии во вторник закрыты в связи с выходным днем. В понедельник австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,04% — до 7 327,4 пункта.

Рынки оценивают статистику, опубликованную ранее во вторник. ВВП Южной Кореи в первом квартале вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 0,8% — в годовом. Рынки ожидали роста на 0,2% и 0,9% соответственно.

"Цифры в основном указывают на то, что экономика все еще пытается достичь дна", — прокомментировал агентству Блумберг экономист HI Investment & Securities Co. Пак Сан Хен (Park Sang-hyun).

Кроме того, инвесторы ждут решения Банка Японии по ставке, а также макроэкономических прогнозов. Публикация запланирована на утро пятницы.