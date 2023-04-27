МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту утром в четверг после небольшого снижения в начале торгов, чему способствовали главным образом отдельные корпоративные новости, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы Европы торгуются со слабой динамикой

Индекс Мосбиржи к 11.19 мск растет на 0,38%, до 2630,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1015,21 пункта. На самом старте торгов индекс Мосбиржи символически поднимался, однако впоследствии перешел к снижению и максимально опускался на 0,13%, до 2617,04 пункта.

В лидерах роста котировок — акции Genetico (+39,94%), дорожающие такими бурными темпами второй день подряд сразу после первичного размещения, состоявшегося во вторник. Также существенно дорожают акции ВТБ (+3,59%) после заявления зампреда правления банка Дмитрия Пьянова о рекордной прибыли по МСФО за прошлый квартал — в размере почти 147 миллиардов рублей, а также сообщения ВТБ о запуске "более быстрого" онлайн-банка в "VK-мессенджере".

Кроме того, заметно растут в цене обыкновенные (+1,74%) и привилегированные (+1,54%) акции "Татнефти". Ранее в четверг совет директоров компании рекомендовал итоговую выплату дивидендов за прошлый год в размере 27,71 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию.

Сильно снижаются в цене бумаги "Эн+ груп" (-1,69%), "Эталона" (-1,46%), НМТП (-1,31%), "Самолета" (-1,14%) и ПИКа (-1,1%)

Внешний фон перед стартом торгов в России был слабо негативным, пока на рынках преобладают страхи рецессии в Северной Америке и Европе, отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Впереди оценка роста американской экономики за первый квартал, а также оценки потребительского и делового доверия в Европе. Российский рынок… может консолидироваться, или даже показать небольшой рост. Слабеющий в утренние часы рубль также будет способствовать спросу на акции экспортёров", — заключает он.