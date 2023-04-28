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2023
https://1prime.ru/Index/20230428/840501091.html
Российский рынок акций в апреле вырос на 7,5 процента
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,42%, но вырос за месяц на 7,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов... ПРАЙМ, 28.04.2023
акции, индексы, рынки, новости, фондовый рынок, мосбиржа, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,42%, но вырос за месяц на 7,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,42%, до 2634,94 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,89%, до 1033,57 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1 рубль до 80,33 рубля.
За апрель индекс Мосбиржи поднялся на 7,52%, РТС — на 3,69%.