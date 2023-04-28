МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,42%, но вырос за месяц на 7,5%, следует из данных Московской биржи. Доллар за апрель вырос на 2,66 рубля, юань - на 31 копейку

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,42%, до 2634,94 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,89%, до 1033,57 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1 рубль до 80,33 рубля.

За апрель индекс Мосбиржи поднялся на 7,52%, РТС — на 3,69%.