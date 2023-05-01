МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Японии и Австралии по итогам первого дня месяца выросли за счет увеличения склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи Европы снижаются после выхода макроэкономической статистики

По итогам торгов австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,35%, до 7334,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,92%, до 29123,18 пункта.

Биржи Китая и Кореи закрыты в понедельник в связи с выходными днями. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,14%, до 3323,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 2056,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, до 19894,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,23%, до 2501,53 пункта.

Аналитики отмечают повышение рисковых настроений на рынках. Эксперты связывают это с ростом на европейских и американских площадках в пятницу, а также итогами очередного заседания центробанка Японии.

"Инвесторы более открыты к риску после решения Банка Японии в пятницу, которое было воспринято как более "голубиное", чем ожидалось, а также после ралли на европейских и американских рынках", — цитирует агентство Франс Пресс аналитиков Iwai Cosmo Securities.