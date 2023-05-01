МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в первый майский день незначительно снижаются перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после выхода данных о ВВП США

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 34194 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 13311,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,04%, до 4187 пунктов.

Заседание ФРС США пройдет 2-3 мая. Из опрошенных CME Group аналитиков 87% ждут очередного повышения учетной ставки на 0,25 процентного пункта, остальные 13% не предполагают изменений.

А по словам аналитика Morgan Stanley Майкла Уилсона (Michael Wilson), которого цитирует агентство Блумберг, инвесторы, сохраняющие "надежду" на понижение ставки рефинансирования уже во второй половине этого года, будут "разочарованы".

"Если посыл на этом заседании будет более "ястребиным", это может стать негативным сюрпризом для рынка акций в ближайшей перспективе", — поясняет Уилсон.