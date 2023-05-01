МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и сигналов о паузе в цикле повышения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Азиатские биржи поднялись на увеличении аппетита к риску

По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,17%, до 34156,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,12%, до 12212,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,03%, до 4170,95 пункта.

По словам рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хары (Patrick O'Hare), которого цитирует агентство Франс Пресс, рынок настроен на то, что ФРС сообщит о повышении ставки рефинансирования, а также даст сигнал о паузе в дальнейших повышениях, а иной тон председателя Федрезерва Джерома Пауэлла станет для инвесторов "разочарованием".

Заседание Федрезерва запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 88,9% опрошенных аналитиков ждут очередного повышения учётной ставки на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых, остальные ожидают паузы в череде повышений.

Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле увеличился до 47,1% с мартовских 46,3%, в то время как прогнозировался рост до 46,7%.