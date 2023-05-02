МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после новостей о планируемом JPMorgan Chase приобретении активов First Republic Bank, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР закрыли торги пятницы ростом

По состоянию на 7.40 мск гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index растет на 0,28%, до 19 950 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,61%, до 2 516,84 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,21%, до 29 184 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,75%, до 7 279,9 пункта.

Биржи Китая во вторник, как и в понедельник, закрыты в связи с выходными днями. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,14%, до 3323,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 2056,04 пункта.

Трейдеры из Азии оценивают новости из банковского сектора США. Так, в понедельник First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. По словам аналитиков, сделка ослабила опасения рынков.

"Крах First Republic Bank привел к тому, что JPMorgan Chase взял на себя ответственность и подавил самый большой рыночный риск на текущий момент. Похоже, что стресс для небольших банков закончился, поскольку теперь у нас есть план, который может помочь в случае, если еще один банк столкнется с проблемами", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).