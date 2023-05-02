МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Курс рубля утром вторника перешел к укреплению и к доллару, и к юаню, и к евро после разнонаправленной динамики в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Иена опустилась к евро до 15-летнеги минимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.18 мск снижается на 27 копеек, до 79,98 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,50 рубля, евро — на 91 копейку, до 87,77 рубля.

В начале торгов курс доллара рос на 20 копеек, до 80,45 рубля, курс юаня снижался на 1 копейку, до 11,58 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 88,69 рубля.

"Спрос на валюту среди участников торгов остается повышенным. Мы считаем, что, если пара "доллар-рубль" не пробьет уровни поддержки в диапазоне 79-79,5 рубля, открывается потенциал возвращения в зону восходящего тренда 81-84 рубля", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

А если курс доллара вырастет до 82 рублей к концу недели, то российская валюта в дальнейшем продолжит ослабление, не исключает финансовый аналитик Bit River Владислав Антонов.

"В центре внимания на текущей неделе заседание ФРС и его тональность относительно решений о ключевой ставке в будущем. Вполне вероятно, регулятор преподнесет сюрпризы рынку, что может оказать давление на позиции доллара", — заключает Жильников.