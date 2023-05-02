МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном снижаются во вторник, но при этом немецкий DAX, впервые с начала прошлого года, превышал 16 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Индексы США в основном поднимаются перед заседанием ФРС по ставке

По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 растет на символические 0,02%, до 7 871,8 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,52%, до 7 452,83 пункта. Немецкий DAX опускается на 0,34%, до 15 868,95 пункта, но в начале торгов показатель впервые с 13 января 2022 года поднимался выше 16 тысяч пунктов.

Такие колебания можно объяснить тем, что трейдеры в продолжение торговой сессии оценивали выходившую неоднозначную макростатистику. Так, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ожидаемо ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее. Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%.

В то же время индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле сократился лишь до 45,8 пункта с 47,3 пункта в марте, в то время как предварительная оценка подразумевала показатель на уровне 45,5 пункта.

Британский FTSE 100 в свою очередь пока поддерживается в слабом плюсе за счёт корпоративной отчетности. Так, акции HSBC на торгах в Лондоне дорожают на 4,7% после того как эта британско-гонконгская банковская группа сообщила об увеличении квартальной чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в 3,7 раза за год. Выручка HSBC за отчетный период увеличилась в 1,6 раза.