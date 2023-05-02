МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно ростом на фоне новостей из банковского сектора в мире, которые могли ослабить опасения инвесторов относительно этой сферы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Поставки СПГ в Азию снизились в апреле

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 19933,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,91%, до 2524,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,92%, до 7267,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 29157,95 пункта.

Биржи Китая во вторник, как и в понедельник, закрыты в связи с выходными днями. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,14%, до 3323,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 2056,04 пункта.

В понедельник First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка.

По словам главного инвестиционного директора Cresset Джека Эблина (Jack Ablin), которые приводит агентство Франс Пресс, новости о планируемом JPMorgan Chase приобретении активов First Republic Bank в значительной степени успокоили опасения инвесторов по поводу банковского сектора.