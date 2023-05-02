МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются во вторник в преддверии выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Индексы США в основном поднимаются перед заседанием ФРС по ставке

По состоянию на 13.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,22%, до 34077 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 13301,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,19%, до 4177,75 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на заседании ФРС США, итоги которого ожидаются в среду вечером. По данным CME Group, 93,5% аналитиков ожидают повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых.

Кроме того, на рынках наблюдается пессимизм относительно экономической ситуации в целом.

"Существует вероятность того, что инфляция останется настоящей головной болью для большинства центральных банков и что мировой экономике придется приспосабливаться к новой нормальной ситуации, когда инфляция будет более жесткой, а процентная ставка останется высокой. Это несет в себе повышенный риск усиления хрупкости системы, как мы видели в случае с банками в США", — сказала агентству Блумберг стратег Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).