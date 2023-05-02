МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов усилил снижение: индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 20 апреля, следует из данных Московской биржи. Старт после длинных выходных

Индекс Мосбиржи к 16.48 мск снижался на 1,37% — до 2598,88 пункта, индекс РТС — на 0,79%, до 1025,52 пункта.