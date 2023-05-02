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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 20 апреля
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Российский рынок акций во второй половине торгов усилил снижение: индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 20 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 02.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов усилил снижение: индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 20 апреля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.48 мск снижался на 1,37% — до 2598,88 пункта, индекс РТС — на 0,79%, до 1025,52 пункта.