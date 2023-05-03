МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду заметно снижаются из-за снижения склонности к риску на рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. МВФ предрек ускорение роста ВВП стран АТР в 2023 году

По состоянию на 7.51 мск гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index падает на 1,8%, до 19 575 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,89%, до 2 51,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,35%, до 7 169 пунктов.

В среду фондовые биржи Китая закрыты, также не проводятся торги в Японии. По итогам последних прошедших торгов, в пятницу, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,14%, до 3323,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 2056,04 пункта, а японский Nikkei 225 во вторник вырос на 0,12%, до 29157,95 пункта.

Аналитики отмечают беспокойство рынков относительно перспектив мировой экономики и возможности наступления рецессии, в связи с чем трейдеры предпочитают отказываться от риска. Кроме того, инвесторы опасаются возможности дефолта в США, который, по словам министра финансов страны Джанет Йеллен, может наступить уже в июне.

"У аппетита к риску не было ни единого шанса, поскольку трейдеры сосредоточились на затянувшихся сомнениях относительно местных банков, растущих шансах рецессии и рисках того, что в следующем месяце США могут объявить о дефолте", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).