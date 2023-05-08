МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые рынки в пятницу резко повысились, причем индекс DJIA зафиксировал сильнейший процентный прирост с 6 января. Акции Apple набрали свыше 4% после выхода позитивной отчетности, а более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости доказал устойчивость рынка труда. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Кроме того, акции региональных американских банков оправились после падения, связанного с коллапсом First Republic Bank. Аналитики повысили рейтинги акций ряда кредиторов, которые, по их мнению, оказались перепроданными.

Бумаги PacWest Bancorp подскочили на 81,7%, акции Western Alliance Bancorp — на 49,2%. Индекс акций региональных банков KBW повысился на 4,7%.

Хорошие результаты Apple воодушевили инвесторов, беспокоящихся по поводу надвигающегося экономического спада. Акции производителя iPhone достигли максимума примерно за девять месяцев, и по итогам торгов они подорожали на 4,7% — это сильнейший прирост в процентах с ноября.

Отчет Министерства труда США показал, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличилось на 253 000 человек, тогда как экономисты ждали прироста на 180 000 рабочих мест.

Заработная плата в апреле выросла на 4,4% в годовом сравнении после роста на 4,3% в марте, а уровень безработицы снизился до 3,4%.

Таким образом, рынок труда сохранил устойчивость, несмотря на повышение процентных ставок ФРС.

Отчет о занятости "описывает состояние американской экономики, и в пятницу он показал, что экономика сейчас занимает более благоприятные, чем ожидалось, позиции", отметила Кристина Хупер, старший аналитик по мировому рынку в Invesco. Йеллен заявила о неопределенности относительно угрозы дефолта 1 июня

Инвесторы опасаются, что повышение ставок в конечном счете может привести к экономической рецессии.

Dow Jones Industrial Average в пятницу набрал 546,64 пункта, или 1,65%, до 33 674,38 пункта, S&P 500 поднялся на 75,03 пункта, или 1,85%, до 4136,25 пункта, а Nasdaq Composite — на 269,02 пункта, или 2,25%, до 12 235,41 пункта.

Индекс волатильности Cboe зафиксировал сильнейшее однодневное снижение с 16 марта.

При этом за всю неделю DJIA и S&P 500 снизились, а Nasdaq незначительно вырос.

Все 11 субиндексов S&P 500 в пятницу повысились.

В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, при этом председатель Джером Пауэлл отметил, что пока рано с уверенностью говорить о завершении цикла повышения ставок, поскольку инфляция остается проблемой.

Аналитики, по данным Refinitiv, ожидают, что прибыль компаний из списка S&P 500 в 1-м квартале снизилась на 0,7% по сравнению с прошлым годом, тогда как в начале апреля ожидалось снижение на 5,1%.

Объемы торгов на американских биржах в пятницу составил 10,57 млрд акций, тогда как среднее значение для последние 20 сессий составляет 10,70 млрд акций.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 4,95 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,75 к 1.

В составе S&P зафиксировано 13 новых 52-недельных максимумов и три новых минимума, а у Nasdaq — 87 новых максимумов и 104 новых минимума.