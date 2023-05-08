МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Германии и Франции в понедельник растут, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы выросли в пятницу на фоне сезона отчетности

По состоянию на 11.23 мск французский CAC 40 растет на 0,18%, до 7 445,98 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15 972,75 пункта.

Британский индекс FTSE 100 не торгуется из-за выходного дня в стране, по итогам торгов пятницы он вырос на 0,98%, до 7 778,38 пункта.

Немецкий и французский индексы увеличиваются в начале недели после выхода статданных, которые, правда, возможно, ограничили темпы этого роста. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте упал на 3,4% в месячном выражении после роста в феврале на 2,1%. Аналитики полагали, что показатель снизился только на 1,3%.