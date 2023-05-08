МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно растут в преддверии выхода данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Нефтяные фьючерсы торгуются с небольшим повышением

По состоянию на 11.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,13%, до 33784 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,08%, до 13307,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,05%, до 4152,5 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании выхода статданных о потребительских ценах в США, публикация которых запланирована на среду. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

Данные об инфляции представляют в том числе важность для Федеральной резервной системы США в принятии решения о монетарной политике. По данным CME Group, 91,5% аналитиков полагают, что по итогам следующего заседания регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых.