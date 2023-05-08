МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги преимущественно в плюсе вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Экс-премьер Малайзии заявил о возможностях стран Азии торговать в нацвалюте

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,81%, до 3395 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 2046,92 пункта; гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index увеличился на 1,37%, до 20308 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 7276,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,49%, до 2513,21 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 28958,5 пункта.

Инвесторы в Азии в понедельник обратили внимание на закрытие торгов в США в пятницу заметным ростом. Оптимизму американский трейдеров способствовали данные рынка труда.

Так, безработица в стране в апреле неожиданно снизилась до 3,4% с уровня марта в 3,5%: ждали, напротив, роса до 3,6%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи вместо ожидаемых 180 тысяч.