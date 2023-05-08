МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник снижаются после заметного роста в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед данными об инфляции в США

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,15% до 33 625,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 12 204,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4 133,4 пункта.

На американских фондовых рынках в понедельник наблюдается коррекционная динамика после того, как в пятницу биржи подскочили более чем на 1% по каждому из этих индексов.

Такому оптимизму способствовали данные о безработице в США, которая неожиданно снизилась в апреле до 3,4% с уровня марта в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи. Аналитики полагали, что безработица, напротив, выросла в прошлом месяце — до 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось лишь на 180 тысяч.