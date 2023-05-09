МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,33%, до 7 752,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 7 381,06 пункта, немецкий DAX — на 0,3%, до 15 906,15 пункта.
На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается отрицательная динамика. Тем временем завтра запланирована публикация данных об инфляции в Германии. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам апреля замедлился до 7,2% с 7,4% месяцем ранее.
Кроме того, в четверг ожидается решение британского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.
https://1prime.ru/Index/20230509/840555606.html
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