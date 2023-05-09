МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются, свидетельствуют данные торгов. Биржа Binance дважды за два дня приостанавливала вывод биткоинов

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,33%, до 7 752,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 7 381,06 пункта, немецкий DAX — на 0,3%, до 15 906,15 пункта.

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается отрицательная динамика. Тем временем завтра запланирована публикация данных об инфляции в Германии. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам апреля замедлился до 7,2% с 7,4% месяцем ранее.

Кроме того, в четверг ожидается решение британского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.