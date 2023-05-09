МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи резко поднялись по итогам пятницы

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1%, до 3357,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 2023,06 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 2,12%, до 19867,58 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%, до 7264,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,13%, до 2510,06 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,01%, до 29242,82 пункта.

Ближайшими интересными для инвесторов в Азии событиями могут стать данные о потребительских ценах — правда, в США. Но это повлияет на рыночные котировки американских бирж, на которые обращают внимания трейдеры и в АТР.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.