МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно снижаются в ожидании выхода данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фьючерсы на газ в США подскочили на четыре процента

По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,33%, до 33572 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 13297 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 4138 пунктов.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

По словам главы отдела в Liberum Capital Йоахима Клемента (Joachim Klement), которые приводит агентство Блумберг, рынки, вероятно, останутся в режиме ожидания в преддверии этих завтрашних данных.

"В целом на рынки, вероятно, будет все больше и больше влиять обсуждение потолка долга США. Чем ближе мы приближаемся к возможному дефолту США, тем больше мы ожидаем роста волатильности, но в конечном итоге мы считаем, что такие колебания рынка предоставляют возможность для покупки, поскольку мы не думаем, что США объявят дефолт по своему долгу", — добавил эксперт.