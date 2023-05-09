МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник умеренно снижаются на опасениях вокруг ситуации с госдолгом США, которые вызвали необходимость обсуждения в конгрессе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. "Президент-бездельник": Байдена уличили в еще одной ошибке

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,09% до 33 587,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 12 184,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4 119,6 пункта.

Президент США Джозеф Байден позже во вторник проведет встречу по вопросу повышения потолка госдолга с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей республиканца Кевина Мак-Карти.

"Встреча вряд ли приведет к серьезному прорыву в тупиковой ситуации с потолком госдолга, хотя она может наконец-то привлечь больше внимания к этому вопросу", — приводит агентство Блумберг слова главного рыночного стратега B. Riley Wealth Management Арт Хогана (Art Hogan).

По его прогнозу, наиболее вероятным сценарием станет тот, при котором конгресс примет решение о продлении бюджетного кредитования до 30 сентября, когда закончится финансовый год.

Это приведет "к более серьезной битве" как по вопросу бюджету на следующий год, так и по теме потолка долга в дальнейшем, заключает Хоган.