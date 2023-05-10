МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют снижение ввиду продолжения ужесточения монетарной политики центробанками и замедления экономического роста, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые биржи АТР завершили торги с разнонаправленной динамикой

По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,4%, до 3 310,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2 019,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращается на 0,66% — до 19 737 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,27%, до 2 503,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 7 245,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,52%, до 29 089,5 пункта.

"Центральные банки все еще ужесточают политику, что ограничивает возможности для роста рискованных активов", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

"Несмотря на то, что инвесторы продолжают ожидать лучшего из двух миров, среднесрочных тенденций снижения инфляции и банковских ставок, экономический рост также замедляется", — пояснил он.