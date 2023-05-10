МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня упал с 16-месячного пика. Осторожные инвесторы фиксировали прибыль в преддверии важнейших данных по инфляции в США, которые могут повлиять на курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Япония рискует "лопнуть термометр" отношений с Россией, заявил посол

Акции ряда японских компаний сильно реагировали на публикацию отчетов о доходах. Так, акции оператора универмагов Marui Group выросли на 21%, а бумаги Mitsubishi Motors снизились на 9,83% после предупреждения о возможном падении прибыли.

Субиндекс Токийской фондовой биржи по металлургическому сектору в начале торгов был лидером, а к концу стал главным аутсайдером. Слабые результаты Nippon Steel усугубились разочарованием от ранее опубликованных данных Pacific Metals. Акции обеих компаний в ходе сессии теряли свыше 10%.

Индекс Nikkei по итогам дня снизился на 0,41% до 29 122,18 пункта. Во вторник он вырос на 1% и закрылся на самом высоком уровне с января 2022 года.

Более широкий индекс Topix упал на 0,55% до 2085,91 пункта. Во вторник он закрылся на самом высоком уровне с сентября 2021 года.

Заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды о том, что обсуждать вопрос о продаже паев центрального банка в биржевых фондах еще слишком рано, вызвал кратковременный рост акций в начале дня, после чего продавцы вернулись обратно.

"Сегодня мы наблюдаем коррекцию после вчерашнего сильного роста, создавшего условия, благоприятные для фиксации прибыли, — говорит Маки Савада, стратег Nomura Securities. — Финансовые отчеты местных компаний, безусловно, являются ключевым фактором для рынка на этой неделе, но также стоит следить и за данными по инфляции в США". Сбер — в центре внимания

Сезон отчетности в Японии на этой неделе достигнет пика. Сегодня о доходах отчитаются около 300 компаний, в четверг их число возрастет почти до 500, а в пятницу достигнет пика — станут известны результаты более 1000 компаний.

Акции Toyota Motor выросли на 2,5% после публикации благоприятных финансовых результатов в середине торгового дня, но к закрытию рост сократился до 0,78%.