МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Британский рынок акций сегодня растет, но инвесторы воздерживаются от крупных ставок в преддверии выхода данных по инфляции в США. Акции аэрокосмической компании Melrose выросли до самого высокого уровня более чем за три года после того, как ее прогноз продаж совпал с ожиданиями. Годовой рост цен на еду в Великобритании достиг рекорда по итогам апреля

Melrose Industries Plc заявила, что после недавнего выделения своего автомобильного подразделения она останется чисто аэрокосмической компанией. Ее акции подорожали на 5,8%.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,1%, а субиндекс банковского сектора, который чутко реагирует на изменения процентных ставок, прибавил 0,5%.

Теперь инвесторы ожидают апрельских данных по потребительской инфляции в США, крупнейшей экономике мира, которые должны выйти в 12.30 по Гринвичу. Они могут повлиять на ожидания того, что Федеральная резервная система к концу года снизит процентные ставки.

Индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 прибавил 0,1%. В числе аутсайдеров оказались бумаги ASOS Plc. Эта розничная компания понесла убытки за первое полугодие, пострадав от сокращения бюджетов потребителей и повышенного количества возвратов товаров. Ее акции упали на 7%.