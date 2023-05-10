МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются, поскольку инвесторы сохраняют осторожность и не рискуют, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс Nikkei упал с 16-месячного пика по итогам торгов среды

По состоянию на 11.48 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,13%, до 7 753,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 7 383,9 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15 924,65 пункта.

"Фондовым рынкам сейчас не хватает направления, так как настроения и позиционирование среди инвесторов все еще довольно осторожны", — сказал агентству Блумберг стратег HSBC Макс Кеттнер (Max Kettner).

Инвесторы сохраняют осторожность на торгах в среду в том числе в преддверии выхода данных об инфляции в США, а также перед заседанием британского центробанка — на следующий день.

В частности, аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как и месяцем ранее, то есть, процесс её замедления приостановился.