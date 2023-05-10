МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в среду, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе стабильны утром среды

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,15%, до 3319,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 0,31%, до 2029,27 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,51%, до 19766 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 7255,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,54%, до 2496,51 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,41%, до 29122,18 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных по инфляции в США, публикация которых произойдет позже днем. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

От данных по инфляции будет во многом зависеть решение Федеральной резервной системы США о монетарной политике. По данным CME Group, 74,2% аналитиков полагают, что по итогам следующего заседания регулятор сохранит учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых. Данные также повлияют на рыночные котировки американских бирж, на которые обращают внимание инвесторы и в АТР.