МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются перед выходом данных о потребительских ценах в США, процесс замедления темпов роста которых может притормозить, свидетельствуют данные торгов. Американские партии не заинтересованы в дефолте в США, заявил финансист

По состоянию на 12.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,11%, до 33603 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13241,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4129,75 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне 5% как и месяцем ранее. В таком случае процесс замедления высокой инфляции в стране затормозился.

Данные об инфляции важны в том числе и для принятия решений Федеральной резервной системой США.

"Хотя тенденция к замедлению инфляции, скорее всего, сохранится, траектория все еще под вопросом и может быть более медленной, чем хотелось бы ФРС", — приводит агентство Блумберг слова экономистов Rand Merchant Bank.