МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду растут после публикации статистических данных, показавших замедление инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Индекс Nikkei упал с 16-месячного пика по итогам торгов среды

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,08% до 33589,83 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 1,03%, до 12305,38 пункта, торгуется на максимуме с августа 2022 года. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,57%, до 4142,73 пункта.

Согласно данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 4,9%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение не уровне марта в 5%. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с апреля 2021 года.

"Определенно есть некоторое облегчение в том, что данные не оказались выше ожиданий, и это подкрепляет доводы в пользу паузы в повышении ставки Федрезерва", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Titan Asset Management Джон Лейпер (John Leiper). По данным CME Group, 88% опрошенных ждут сохранения учетной ставки американского центробанка в июне на уровне 5-5,25%.

В то же время, аналитик предупредил, что в случае, если экономические данные по США будут становиться хуже, это может негативно отразиться на рисковых активах, к которым относятся и американские акции.