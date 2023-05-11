МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику после выхода данных о дефляции в Китае в апреле, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном снизились в среду

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 3 315,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растет на 0,48%, до 2 039,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 0,11%, до 19 740 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,33%, до 2 504,74 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,13%, до 7 246,5 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,09%, до 29 149,5 пункта.

Трейдеры обращают внимание на опубликованную ранее макростатистику. Так, годовая инфляция в Китае составила 0,1% после 0,7% месяцем ранее. А за апрель была зафиксирована дефляция в 0,1%.

Кроме того, рынки оценивали статистику из США. Так, согласно отчету минтруда страны, годовая инфляция замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля позапрошлого года.