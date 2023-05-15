МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Индексы Уолл-стрит снижаются на опасениях за экономику страны

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%, до 7777,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 7418,21 пункта, немецкий DAX — на 0,02%, до 15917,24 пункта.

Новую неделю рынки начали небольшим ростом после того, как на прошлой неделе FTSE 100 снизился на 0,31%, CAC 40 — на 0,24%, DAX — на 0,3%. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность компаний, а также решения Банка Англии, который по итогам майского заседания повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%.

Во вторник ожидается публикация второй оценки ВВП еврозоны в первом квартале. Ожидается, что Евростат сохранит оценку роста на уровне первой оценки в 1,3%.

В среду будет опубликована окончательная оценка роста потребительских цен в странах зоны евро по итогам апреля. Предварительная оценка показала, что годовая инфляция ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее.