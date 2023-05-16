МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов во вторник снижаются после мрачного прогноза Home Depot и апрельских данных по розничным продажам, которые показали, что американские потребители пострадали от роста цен и процентных ставок. Индексы Уолл-стрит снижаются на опасениях за экономику страны

Dow Jones Industrial Average утром опустился на 73,23 пункта, или 0,22%, до 33 275,37 пункта. S&P 500 потерял 8,33 пункта, или 0,2%, до 4127,95 пункта, а Nasdaq Composite — 38,16 пункта, или 0,31%, до 12 327,05 пункта.