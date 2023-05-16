МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются во вторник, инвесторы с беспокойством следят за ситуацией вокруг государственного долга страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Госдолг Италии достиг исторического максимума в марте

По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,52%, до 33176,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 12359,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4126,85 пункта.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Глава министерства финансов Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по государственному долгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

"Увеличивается беспокойство относительно того, что для избежания дефолта в США, который вызовет шок на финансовых рынках, делается недостаточно", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).

Трейдеры во вторник также оценивают американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в стране в апреле увеличился на 0,4% по отношению к марту, что оказалось хуже прогнозов. А промпроизводство в США за прошлый месяц неожиданно выросло на 0,5% в месячном выражении.