МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

По состоянию на 8.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,54%, до 3 272,92 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,07%, до 2 017,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,18%, до 19 741 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,5%, до 2 492,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,44%, до 7 202,9 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,81%, до 30 083,5 пункта.

Рынки продолжают оценивать статистику из Китая, опубликованную днем ранее. Так, объем розничных продаж в Китае увеличился на 18,4% в апреле при прогнозе роста на 21%. Промышленное производство в стране за прошлый месяц увеличилось на 5,6%, хотя прогнозировался рост на 10,9%.

Также в ночь на среду были опубликованы данные по уровню ВВП в Японии. Так, ВВП страны в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, увеличился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали роста лишь на 0,7%. Кроме того, объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,6% к предыдущему кварталу.

"Недавние данные по экономике Китая, указывающие на более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики, не оправдавшее ожиданий, усиливают эти опасения. Несмотря на некоторое оживление потребительских расходов, растут опасения, что основная часть восстановления экономики Китая, возможно, уже находится в зеркале заднего вида", — комментирует агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).