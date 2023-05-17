МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды с разнонаправленной динамикой на фоне выхода ряда макростатистических данных по региону, свидетельствуют данные торгов. Индекс цен на первичном рынке жилья Китая вырос в апреле

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,21%, до 3284,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 0,33%, до 2025,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 2,25%, до 19529 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,58%, до 2494,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,49%, до 7199,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,84%, до 30093,59 пункта.

При этом японский Nikkei 225 поднялся выше отметки в 30000 пунктов впервые с 28 сентября 2021 года.

Инвесторы продолжают оценивать статистику из Китая, опубликованную в ночь на вторник. Объем розничных продаж в стране увеличился на 18,4% в апреле при прогнозе роста на 21%. Промышленное производство в стране за прошлый месяц увеличилось на 5,6%, хотя прогнозировался рост на 10,9%. А безработица в КНР в апреле снизилась до 5,2% с мартовского уровня в 5,3%, хотя ожидалось сохранение показателя.

Также накануне были опубликованы данные по уровню ВВП в Японии. ВВП страны в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, увеличился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали роста лишь на 0,7%. Кроме того, объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,6% к предыдущему кварталу.