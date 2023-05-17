МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут после обсуждения президентом США Джо Байденом и конгрессом ситуации с потолком госдолга страны, свидетельствуют данные торгов. В Белом доме заявили об оптимистичных взглядах Байдена на вопрос госдолга

По состоянию на 12.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,28%, до 33151 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 13499,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 4132,5 пункта.

Днем ранее Байден принял в Белом доме лидеров конгресса для обсуждения повышения этого потолка и предотвращения суверенного дефолта. Пока же, по расчетам министерства финансов, уже в июне США не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований.

По итогам встречи Белый дом заявил, что Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны, однако считает, что на данном направлении предстоит "еще много работы" по ряду сложных вопросов. При этом в администрации США также сообщили, что Байден поручил представителям сторон продолжать ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга.