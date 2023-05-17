МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду растут после снижения во вторник, свидетельствуют данные торгов. WSJ: США предупредили ОАЭ о последствиях дружбы с Россией

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,27%, до 33100,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 12345,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4116,89 пункта.

Днем ранее Dow Jones снизился на 1%, NASDAQ — на 0,2%, S&P 500 — на 0,6%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг государственного долга США.

Во вторник прошла встреча между президентом страны Джо Байденом и лидерами конгресса, по итогам встречи Белый дом заявил, что Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы, однако считает, что на данном направлении предстоит "еще много работы" по ряду сложных вопросов. При этом в администрации США также сообщили, что президент поручил представителям сторон продолжать ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга.

"Мы не хотим слишком сильно радоваться, так как обе стороны, как сообщается, остаются далеко друг от друга. Однако у нас есть ощущение, что предпринимаются реальные усилия для предотвращения катастрофы с потолком госдолга, поскольку дата "икс", 1 июня, быстро приближается", — приводит агентство Блумберг слова главы глобального отдела валютной стратегии Brown Brothers Harriman Винь Тиня (Win Thin).