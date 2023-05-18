МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за ростом на биржах США, свидетельствуют данные торгов. Рост зарплат в Австралии ускорился до максимума за десять лет

По состоянию на 8.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,75%, до 3 308,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 2 031,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,95%, до 19 748 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,73%, до 2 513,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,49%, до 7 234,5 пункта, японский Nikkei 225 растет на 1,64%, до 30 588,5 пункта.

Основные американские фондовые индексы закрылись ростом в среду, что оказало свое влияние в частности на азиатский рынок. Так, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,24%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,28%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,19%.

В Японии рост на бирже сопровождался увеличением стоимости компаний-производителей чипов после того, как премьер-министр страны Фумио Кисида встретился с главами крупнейших производителей полупроводников и заявил о желании Японии увеличить домашнее производство чипов. Страна намерена добиваться этого при помощи совместного с крупными компаниями инвестирования в создание нового поколения чипов.

Важным фактором для мировых рынков остается также ситуация с государственным долгом США, ряд официальных лиц и экспертов заявили о вероятности суверенного дефолта страны в случае, если потолок госдолга не будет повышен. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с лидерами конгресса выразил оптимизм относительно перспективы разрешения проблемы, но заявил, что на данным направлении предстоит "еще много работы".