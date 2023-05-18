МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи поднимаются вслед за США

По состоянию на 11.33 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,68%, до 7 775,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,97%, до 7 471,44 пункта, немецкий DAX — на 1,53%, до 16 194,25 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на закрытие фондовых рынков США ростом более чем на 1% по основным индексам. Оптимизм трейдеров связан с надеждами на решение ситуации с потолком госдолга страны. Ранее президент США Джозеф Байден на встрече в Белом доме выразил оптимизм относительно перспективы разрешения проблемы.

"Скачок" акций банков США, а также подтвержденная уверенность Байдена в достижении соглашения о госдолге ослабляют два самых больших непосредственных "встречных ветра" для акций", — сказал агентству Блумберг глава отдела макростратегий State Street Global Markets Майкл Меткалф (Michael Metcalfe).