Фондовые индексы АТР поднялись вслед за США по итогам торгов четверга
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3297,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2028,68 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,74%, до 19705 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,83%, до 2515,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 7236,8 пункта; японский индекс Nikkei 225 — на 1,6%, до 30573,93 пункта.
Основные американские фондовые индексы закрыли торги среды ростом, Dow Jones увеличился на 1,24%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,28%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,19%.
Рынки продолжают следить за ситуацией с государственным долгом США. Ряд официальных лиц и экспертов заявил о вероятности суверенного дефолта в случае, если потолок госдолга не будет повышен. При этом ранее президент США Джозеф Байден на встрече в Белом доме с лидерами конгресса выразил оптимизм относительно перспективы разрешения проблемы, но заявил, что на этом направлении предстоит "еще много работы".
"Рынки сейчас в полной мере оценивают своевременное разрешение проблемы", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий аналитика ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett).
https://1prime.ru/Index/20230518/840627818.html