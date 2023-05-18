МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи поднимаются вслед за США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3297,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2028,68 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,74%, до 19705 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,83%, до 2515,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 7236,8 пункта; японский индекс Nikkei 225 — на 1,6%, до 30573,93 пункта.

Основные американские фондовые индексы закрыли торги среды ростом, Dow Jones увеличился на 1,24%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,28%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,19%.

Рынки продолжают следить за ситуацией с государственным долгом США. Ряд официальных лиц и экспертов заявил о вероятности суверенного дефолта в случае, если потолок госдолга не будет повышен. При этом ранее президент США Джозеф Байден на встрече в Белом доме с лидерами конгресса выразил оптимизм относительно перспективы разрешения проблемы, но заявил, что на этом направлении предстоит "еще много работы".

"Рынки сейчас в полной мере оценивают своевременное разрешение проблемы", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий аналитика ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett).